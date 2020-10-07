Куранты на Спасской башне остановят для замены колоколов

Фото: ТАСС/Николая Малышева

Куранты Спасской башни будут остановлены в ночь на пятницу, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"9 октября в 00:00 мск куранты на Спасской башне Московского Кремля временно приостановят свой ход", – отметили в дирекции.

Это связано с проведением работ по дооснащению звонницы Спасской башни. В дирекции отметили, что будут установлены 12 новых колоколов.

Куранты Спасской башни отреставрировали перед новым, 2020 годом. В частности, специалисты укрепили приводы стрелок курантов со стороны Кремля.