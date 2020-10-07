Приостановлена работа автомойки в столице за несоблюдение мер профилактики COVID-19

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Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора приостановили работу автомойки в проезде Ольминского за невыполнение мер по профилактике COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что не была нанесена разметка для обозначения социального дистанцирования, отсутствовали облучатели для обеззараживания воздуха, не было организовано проведение "входного фильтра" для выявления больных с признаками респираторных заболеваний. Также сотрудникам не измеряли температуру, масочно-перчаточный режим работниками не соблюдался. Кроме того, не было организовано проведение исследований на наличие COVID-19 методом ПЦР у сотрудников.

В Роспотребнадзоре отметили, что в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.

"Помещения автомойки опечатаны. В связи с тем что принятие решения по данной статье подведомственно суду, материалы проверки направлены в районный суд", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что несколько столичных гостиниц оштрафуют за нарушение перчаточно-масочного режима. Специалисты проверили гостиницы "Салют", "Абрам Инн", "Университетская", Azimut и "Центральный дом туриста". Гостиницам с нарушениями грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Помимо этого, нарушения были выявлены в автосалоне BMW. Там не соблюдали безопасную дистанцию и не проводили необходимую дезинфекцию.