"Дом-2" переедет в новые павильоны в апреле-мае 2020 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Телешоу "Дом-2" может переехать в новые павильоны в апреле-мае 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина.

"Они (шоу "Дом-2". – Прим. ред.) переедут до начала лета 2020 года. Мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май", – сказал Жидкин.

Он добавил, что площадь павильонов шоу после переезда увеличится на 60% и составит около 1,6 гектара. Корпуса займут около трех этажей, они будут более просторными.

Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находилась около поселка Летова Роща в ТиНАО. Сейчас там планируют строить дорогу из Саларьева в Марьино, в связи с чем участок изъяли. К строительству дороги приступят в июне следующего года.

Новая дорога обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и города Московский доступом к станциям метро "Саларьево" и "Филатов луг". По дороге также можно будет добраться до радиальных автомобильных дорог Московский – Сосенки и Солнцево – Бутово – Видное.

