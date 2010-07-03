Водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения рекомендовал водителям быть аккуратнее на дорогах в ночное время из-за понижения температуры в городе, сообщает Агентство "Москва".

Там напомнили, что температура воздуха не превысит +4... +7 градусов, однако посоветовали не торопиться с заменой летней резины на зимнюю.

Водителей просят быть особенно внимательными в условиях плохой видимости, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Также в ЦОДД призвали воспользоваться общественным транспортом, чтобы спрогнозировать время в пути.

Холодная и ветреная погода ожидается в Москве в течение рабочей недели. Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. В некоторых районах возможны незначительные осадки.

Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ была зафиксирована на отметке плюс 0,8 градуса.