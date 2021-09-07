Два железнодорожных моста планируют построить через Яузу

17:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице продолжается реконструкция на участке железной дороги Курская – Карачарово, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках реконструкции на участке Курская – Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яуза с эстакадами дополнительного пути", – рассказал Бочкарев.
Вице-мэр отметил, что длина мостов, расположенных между остановочным пунктом Курская и остановочным пунктом Серп и Молот, составит 109,9 метра.
Также на участке возведут путепровод через улицу Волочаевскую.
"Кроме того, продолжается реконструкция участка Курская – Каланчевская, ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны I главного пути (со стороны Садового кольца), устройству опор эстакад под I, II и III главные пути, а также укрупнительная сборка металлоконструкций под данные эстакады", – отметил Бочкарев.
По его словам, готовность данного участка составляет 55%.
Ранее Бочкарев сообщал, что в рамках второго этапа построят три главных пути и закончат реконструкцию станции Каланчевская. По его словам, когда работы завершатся, пропускная способность участка возрастет в два раза.
7 сентября Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр предложил москвичам выбрать для нее название.
Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) уже предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов.
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