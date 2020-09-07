Столичных водителей призвали к осторожности из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Столичная Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными на дорогах из-за прогнозируемого дождя. Автомобилистов попросили соблюдать осторожность на дорогах, говорится в Twitter ведомства.
"Управление ГИБДД Москвы обращается к автовладельцам с убедительной просьбой правильно выбирать скорость движения, учитывая погодные условия, а также соблюдать дистанцию", – заявили в пресс-службе.
По информации Госавтоинспекции, в течение недели синоптики прогнозируют дождливую погоду. В подразделении обращают внимание, что водителям надо будет снизить скорость и избегать резких маневров на дорогах.
"Будьте бдительны и внимательны, берегите себя!" – подчеркнули в ГИБДД столицы.
Ранее говорилось, что погода начнет портиться в Москве уже во вторник. В городе ожидаются дожди, местами возможна гроза.
При этом более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на этой неделе. Из-за плотной облачности в столице похолодает: 8 сентября температура не превысит 16–19 градусов.
Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах
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