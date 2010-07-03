В Печатниках проходит фестиваль технических видов спорта

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Фестиваль технических видов спорта организовали в Печатниках к празднованию 872-летия Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Посетителей ждала обширная программа соревнваний. Они получили возможность принять участие в состязаниях по мотокроссу, картингу, дрифту и мотоджимхане. "Проходят детские заезды по мотокроссу, заезды на выносливость, автограф-сессии известных спортсменов и другие мероприятия", − цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

Кроме того, как отметили в департаменте спорта, в рамках фестиваля в Печатниках открыли памп-трек и скейт-парк. Там работают детская игровая площадка и зоны фудкорта.

В Печатниках открылся фестиваль технических видов спорта

Ранее сообщалось, что в "Лужниках" в День города пройдет Moscow Fitness Fest. Для посетителей подготовили разнообразную тренировочную программу, а также соревнования по подтягиванию и армжимреслингу, лекции звезд фитнес-индустрии.