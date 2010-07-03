Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:14

Специальное шоу покажут на Смоленском метромосту в День города

город досуг праздники

14:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Смоленском метромосту покажут специальное светомузыкальное шоу ко Дню города. Во время представления можно будет открыть приложение и включить плейлист, составленный специально для праздника.

Показ пройдет 7 сентября с 22:00 до 23:00.

Приложение "Смоленский мост" доступно в App Store и Google Play. В числе композиций на сегодня – "Подмосковные вечера", "The best" Тины Тернер, "Нас не догонят" группы Тату, "Спектакль окончен" Полины Гагариной. За минуту до начала шоу на главной странице приложения запустят обратный отсчет времени, а в 22:00 на экранах гаджетов появится кнопка "Слушать".

Красочное шоу развернется на 780 квадратных метрах медиафасада. Метромост подсветят 1,5 тысячи светильников и 30 прожекторов.

"Мосгорсправка": День города

Смоленский метромост открыли в 1937 году. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. Его длина – 150 метров, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии подземки. В будни по мосту проходит более 850 поездов. Метромост украшен уникальной динамической подсветкой, она сама загорается в сумерках и затухает на восходе.

Ранее сообщалось, что первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов. Для шоу подготовили 33 площадки.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.

Читайте также

город досуг праздники

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика