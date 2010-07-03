Специальное шоу покажут на Смоленском метромосту в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Смоленском метромосту покажут специальное светомузыкальное шоу ко Дню города. Во время представления можно будет открыть приложение и включить плейлист, составленный специально для праздника.

Показ пройдет 7 сентября с 22:00 до 23:00.

Приложение "Смоленский мост" доступно в App Store и Google Play. В числе композиций на сегодня – "Подмосковные вечера", "The best" Тины Тернер, "Нас не догонят" группы Тату, "Спектакль окончен" Полины Гагариной. За минуту до начала шоу на главной странице приложения запустят обратный отсчет времени, а в 22:00 на экранах гаджетов появится кнопка "Слушать".

Красочное шоу развернется на 780 квадратных метрах медиафасада. Метромост подсветят 1,5 тысячи светильников и 30 прожекторов.



"Мосгорсправка": День города

Смоленский метромост открыли в 1937 году. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. Его длина – 150 метров, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии подземки. В будни по мосту проходит более 850 поездов. Метромост украшен уникальной динамической подсветкой, она сама загорается в сумерках и затухает на восходе.

Ранее сообщалось, что первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов. Для шоу подготовили 33 площадки.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.

