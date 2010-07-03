Специальное шоу покажут на Смоленском метромосту в День города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Смоленском метромосту покажут специальное светомузыкальное шоу ко Дню города. Во время представления можно будет открыть приложение и включить плейлист, составленный специально для праздника.
Показ пройдет 7 сентября с 22:00 до 23:00.
Приложение "Смоленский мост" доступно в App Store и Google Play. В числе композиций на сегодня – "Подмосковные вечера", "The best" Тины Тернер, "Нас не догонят" группы Тату, "Спектакль окончен" Полины Гагариной. За минуту до начала шоу на главной странице приложения запустят обратный отсчет времени, а в 22:00 на экранах гаджетов появится кнопка "Слушать".
Красочное шоу развернется на 780 квадратных метрах медиафасада. Метромост подсветят 1,5 тысячи светильников и 30 прожекторов.
"Мосгорсправка": День города
Смоленский метромост открыли в 1937 году. Это первый мост в России, предназначенный для интенсивного движения поездов метро. Его длина – 150 метров, он соединяет станции "Смоленская" и "Киевская" Филевской линии подземки. В будни по мосту проходит более 850 поездов. Метромост украшен уникальной динамической подсветкой, она сама загорается в сумерках и затухает на восходе.
Ранее сообщалось, что первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов. Для шоу подготовили 33 площадки.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
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