Карту с маршрутами по московским музеям подготовили к Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карту с маршрутами по выставкам московских музеев разработали к Дню города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичный департамент культуры совместно с агентством "Мосгортур" подготовил для москвичей три пешеходных маршрута, которые проходят по центру города. Уточняется, что прогулка по каждому из них, если не учитывать время, проведенное в самих музеях, займет около часа.

Маршрут "Поэты и писатели" стартует на улице Красная Пресня в "Квартире на Большой Пресне", филиале музея Владимира Маяковского. Вслед за этим горожане смогут присоединиться к пешеходной экскурсии "Однажды на Патриарших", которую проведут сотрудники музея Михаила Булгакова. Продолжится маршрут в Доме Николая Гоголя на Никитском бульваре и Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

Маршрут "Архитектурно-скульптурный" пройдет от Пречистенки до Гоголевского бульвара. Выбравшие его смогут узнать о праздничных традициях в России XIX века на выставке "Праздников блестящие тревоги" в музее Александра Пушкина. Затем они посетят музей "Дом Бурганова" в Большом Афанасьевском переулке и побывают на экскурсии, организованной музеем-мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской. В этот маршрут также включили выставку к 90-летнему юбилею Парка Горького, которая проходит в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре.

Третий маршрут − "Художник, композитор и меценаты" − начинается в музее Василия Тропинина и московских художников его времени в Щетининском переулке. О московских меценатах и благотворителях конца XIX - начала XX века расскажут при осмотре экспозиции в Музее Москвы. А завершится прогулка в мемориальном музее Александра Скрябина в Большом Николопесковском переулке. Именно там на фортепианном концерте-перформансе 8 сентября можно будет послушать музыку Оливье Мессиана, Александра Скрябина и Арнольда Шенберга, а также полюбоваться визуальными проекциями в такт мелодиям.

8 и 9 сентября для москвичей и гостей города проведут более 300 крупных праздничных мероприятий. В программе – 160 концертов, 90 выставок и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.