Более 600 единиц алкогольной продукции изъяли в рамках проверок объектов торговли

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При проверках столичных объектов торговли изъято cвыше 600 единиц алкогольной продукции, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, проведено пять рейдов, проверен 21 объект торговли, изъято 606 единиц алкогольной продукции.

В ходе проверок в отношении недобросовестных "предпринимателей" составлены протоколы об административных правонарушениях.

По сравнению с первыми проверками, организованными в 2015 году, количество нарушений при продаже алкоголя в Москве уверенно снижается, подчеркнули в пресс-службе ведомства.