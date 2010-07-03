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Фото: Москва 24/Виктория Виатрис
В Парке Горького пройдет фестиваль хип-хоп-культуры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В Парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль хип-хоп-культуры Nordance Battle, в котором примут участие танцоры и музыканты из России, Швеции и Финляндии", – говорится в сообщении.
Гости мероприятия смогут посетить брейкданс-баттлы, которые пройдут в номинациях Footwork, Bgirls solo, Bonnie&Clyde и Crew 3 vs 3. Победители будут отобраны на фестиваль в Швецию и Финляндию, а также получат ценные призы от спонсоров.
Также в рамках программы мероприятия запланированы выступления группы Amazin’ Five, диджей-сеты, мастер-классах по стрит-арту, соревнования по скетчингу и много других развлечений. В прошлом году в фестивале хип-хопа Nordance Battle приняли участие 350 артистов.
Ранее сообщалось, что на Пушкинской набережной в Парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Для гостей мероприятия выступят Егор Крид, Полина Гагарина, группы "Градусы" и OQJAV, Клава Кока, Бьянка, MANIZHA, Рита Дакота, Amchi, Звонкий, MC Doni
В субботу, 10 августа, в Парке Горького также состоится фестиваль ZAVTRA. Из Франции приедет певица ZAZ, которая записала новый альбом. Также на сцене Зеленого театра выступят группы Therr Maitz и "Мумий Тролль".
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