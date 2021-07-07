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Москва 24

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Город

15:06

Москва онлайн: как благоустроить пространства кладбищ в городе

город благоустройство Москва онлайн

Фото: Москва 24/Александр Авилов

8 июля в институте архитектуры, медиа и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия, посвященная переосмыслению пространств столичных кладбищ.

Эксперты расскажут, как технологии влияют на отношение людей к бессмертию, какие архитектурные и городские сооружения отражают взаимоотношения человека и смерти, как благоустроить кладбища.

В обсуждении примут участие:

  • дизайнер городской среды, куратор платформы "Арктикаметрия" Валерия Толкачева;
  • кандидат исторических наук, специалист по похоронной культуре СССР, автор работ о мемориальных практиках и исторической памяти в России Анна Соколова;
  • архитектор, главный специалист Центра компетенций по развитию городской среды Курской области, участница образовательной программы "Архитекторы.рф" Настя Конарева;
  • архитектор, партнер и сооснователь архитектурного бюро "Практика" Григорий Гурьянов;
  • магистр джазовых наук, участница музыкальных ТВ-конкурсов, педагог по вокалу Дарина Пальянова.

Смотрите трансляцию 8 июля в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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