Москва онлайн: как благоустроить пространства кладбищ в городе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

8 июля в институте архитектуры, медиа и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия, посвященная переосмыслению пространств столичных кладбищ.

Эксперты расскажут, как технологии влияют на отношение людей к бессмертию, какие архитектурные и городские сооружения отражают взаимоотношения человека и смерти, как благоустроить кладбища.

В обсуждении примут участие:



дизайнер городской среды, куратор платформы "Арктикаметрия" Валерия Толкачева;

кандидат исторических наук, специалист по похоронной культуре СССР, автор работ о мемориальных практиках и исторической памяти в России Анна Соколова;

архитектор, главный специалист Центра компетенций по развитию городской среды Курской области, участница образовательной программы "Архитекторы.рф" Настя Конарева;

архитектор, партнер и сооснователь архитектурного бюро "Практика" Григорий Гурьянов;

магистр джазовых наук, участница музыкальных ТВ-конкурсов, педагог по вокалу Дарина Пальянова.