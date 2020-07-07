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Город

16:36

Центр детского травматизма в Москве реконструируют

город строительство дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москомэкспертиза согласовала проект работ в центре профилактики детского травматизма в Нижегородском районе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Одной из основных задач реконструкции является создание единого комплекса спортивно-игровой направленности для обучения подростков навыкам безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры", – заявил председатель организации Валерий Леонов.

Согласно проекту, реконструированы будут два существующих корпуса – здание поста охраны и административно-бытовой блок. Здесь обновят внутренние интерьеры, а также дополнят помещения перегородками. В случае с постом охраны добавится отдельный новый тамбур.

Помимо реконструкции, в составе комплекса появятся пять новых строений. Это технический корпус со столовой, выставочные павильоны с центральным тепловым пунктом, павильон для секций и кружков и здравпункт.

Инженерные коммуникации новых построек проведут под проезжей частью Новохохловской улицы. На время работ здесь нельзя будет оставлять машины, а проезд разрешат по временным расширениям и на скорости не более 40 километров в час.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы ранее сообщили, что почти 90% участников голосования на проекте "Активный гражданин" высоко оценили программу капитального ремонта поликлиник. В проекте прописано, как обновятся залы ожидания и материально-техническое обеспечение учреждений.

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