Съезд с внешней стороны ТТК на 1-й Сетуньский проезд перекрыли из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Mash"

Движение на съезде с внешней стороны ТТК на 1-й Сетуньский проезд перекрыто из-за пожара. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Возгорание в складских помещениях по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. На месте работают оперативные службы. Перекрыто движение на съезде с ТТК (внешняя сторона) на 1-й Сетуньский проезд", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили огонь на складе на площади 600 квадратных метров. Заявка о пожаре поступила в МЧС в 11:41.

К тушению возгорания были привлечены 6 единиц техники и 19 человек. Горящее здание частично обрушилось. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.