Пассажирам метро и МЦК раздадут воду из-за жары в Москве

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Пассажирам метро и Московского центрального кольца (МЦК) раздадут воду из-за жары в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
В ведомстве рассказали, что при температуре выше +28 градусов на станциях начинается раздача воды пассажирам. Воду раздадут также пассажирам электричек на вокзалах столицы. Москвичей попросили внимательно относится к своему здоровью, особенно в жаркую погоду.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве и Подмосковье 7 июля ожидается жара до 31 градуса. Синоптики рассказали, что во вторник и среду индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) достигнет шести-семи баллов. В полуденные часы метеорологи рекомендуют находиться больше в тени, носить длинную одежду с рукавами, а также головной убор или зонт.
Специалисты также предупреждают, что жаркая погода может быть потенциально опасна для метеочувствительных людей. В частности, возможны проявления обострений сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической кислородной недостаточности. В этой связи синоптики советуют воздержаться от длительного пребывания на солнце.
В Роспотребнадзоре рекомендовали во время жаркой погоды свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.
Пассажирам электричек в Москве раздадут воду из-за жары
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