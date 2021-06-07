Жители Кузьминок просят убрать трубы теплоснабжения с территории дворов под землю

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Инициативная группа жителей района Кузьминки обратилась в приемную депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого с просьбой помочь в решении вопроса о демонтаже наружной системы теплоснабжения в дворах многоквартирных домов.



"Конструкции не только портят внешний вид придомовой территории, но и нередко осложняют передвижение для пожилых людей и родителей с колясками. У нас в районе очень много пенсионеров", – говорится в обращении.

Уточняется, что активисты не раз обращались с этим вопросом в различные инстанции, но они надеются, что обращение к депутату поможет сдвинуть дело с мертвой точки.



Надземные трубы установили в Кузьминках во время строительства домов. По словам активистов, работы завершены, поэтому наружную систему необходимо ликвидировать, а трубы – проложить под землей.

Ранее инициативная группа обратилась к депутату Государственной думы Петру Толстому с просьбой решить проблему заторов и стихийных парковок на улице Краснодарской возле оптово-розничного торгового центра (ОРТЦ) "Москва". Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пообещал, что вопрос стихийной парковки, ежедневно возникающей возле торгового комплекса, будет в ближайшее время решен. Он встретился с руководителями ОРТЦ. Стороны решили сохранить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.