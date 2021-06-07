Московский Кремль закроют для посетителей 12 июня

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Посетители не смогут попасть в Кремль 12 июня, сообщает РИА Новости.

"В связи с проведением государственных мероприятий 12 июня 2021 года Московский Кремль будет закрыт для доступа посетителей", – уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, не состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня России граждан ждет сокращенная рабочая неделя. Праздник выпадает на субботу, как следствие понедельник, 14 июня, станет выходным днем.