Центр госуслуг района Внуково 9 июня работать не будет

Фото: мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр госуслуг района Внуково с 10 июня будет работать по новому адресу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центров госуслуг "Мои документы".

В связи с переездом 9 июня центр работать не будет. Новое здание Центра госуслуг района Внуково расположено на улице Центральная, доме № 8Б.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг до конца месяца. Врачи будут принимать горожан ежедневно с 08:00 до 20:00.

До конца года в трех офисах "Мои документы" в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево начался капитальный ремонт. Работы планируется завершить до конца года.