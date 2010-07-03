Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:53

В "Москва-Сити" появится зеркальный сад-амфитеатр

город благоустройство эксклюзив

09:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: moscowflowerfest.ru

В столице продолжается монтаж летних садов в рамках конкурса "Цветочный джем". В скором времени рядом с деловым центром "Москва-Сити" появится зеркальный сад-амфитеатр, сообщили Москве 24 в оргкомитете.

Авторы проекта под названием "360" – дизайнеры из Словакии Ричард Марфиак и Майкл Марчинов. Сад будет иметь форму правильного круга. По периметру он окружен стеной с зеркальной поверхностью, в которой будут отражаться башни. Внутри это амфитеатр, ступени которого засадят растениями.

Сад раскинется на площади 300 квадратных метров. Будет использовано более 18,5 тысячи растений, в числе которых агастахия и бузульник, гаура и герани, сибирские ирисы и колокольчики, шалфей, эхинацея, ковыль. Авторы проекта ставили перед собой задачу пробудить чувственное восприятие, дать возможность посетителям ощутить эмоциональное воздействие, показать новый способ взаимодействия между природой и людьми, ландшафтом и городом.

Конкурс "Цветочный джем" пройдет в столице в третий раз. На городских площадках появятся сады постоянного цветения. Тема конкурсного задания для профессионалов – "Летние сады Москвы". Председателем экспертного совета станет Джеймс Бассон – один из самых известных ландшафтных архитекторов в мире.

Конкурс проходит в четырех профессиональных номинациях: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад" и "Ландшафтный проект для учреждений образования и здравоохранения".

Конкурс "Цветочный джем"

Читайте также

город благоустройство эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика