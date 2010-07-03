В "Москва-Сити" появится зеркальный сад-амфитеатр

В столице продолжается монтаж летних садов в рамках конкурса "Цветочный джем". В скором времени рядом с деловым центром "Москва-Сити" появится зеркальный сад-амфитеатр, сообщили Москве 24 в оргкомитете.
Авторы проекта под названием "360" – дизайнеры из Словакии Ричард Марфиак и Майкл Марчинов. Сад будет иметь форму правильного круга. По периметру он окружен стеной с зеркальной поверхностью, в которой будут отражаться башни. Внутри это амфитеатр, ступени которого засадят растениями.
Сад раскинется на площади 300 квадратных метров. Будет использовано более 18,5 тысячи растений, в числе которых агастахия и бузульник, гаура и герани, сибирские ирисы и колокольчики, шалфей, эхинацея, ковыль. Авторы проекта ставили перед собой задачу пробудить чувственное восприятие, дать возможность посетителям ощутить эмоциональное воздействие, показать новый способ взаимодействия между природой и людьми, ландшафтом и городом.
Конкурс "Цветочный джем" пройдет в столице в третий раз. На городских площадках появятся сады постоянного цветения. Тема конкурсного задания для профессионалов – "Летние сады Москвы". Председателем экспертного совета станет Джеймс Бассон – один из самых известных ландшафтных архитекторов в мире.
Конкурс проходит в четырех профессиональных номинациях: "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад" и "Ландшафтный проект для учреждений образования и здравоохранения".
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