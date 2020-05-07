В столице начали отключать отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопление начали отключать в столичных зданиях. Об этом заявили в пресс-службе ПАО "МОЭК", передает Агентство "Москва".

Как сообщили в компании, с 7 мая стартовал перевод системы теплоснабжения на летний режим работы, что предполагает поэтапное отключение отопления в течение пяти дней. Известно, что службы отключат теплоснабжение более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысячи жилых домов.

"В частности, сегодня планируется отключить 22 тысячи зданий. При этом работы ведутся одновременно на всей территории Москвы, а не по отдельным административным округам", – уточнили представители "Московской объединенной энергетической компании".

Власти города приступили к подготовке к следующему отопительному сезону, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в связи с коронавирусом. Основная часть работ начнется после окончания текущего отопительного сезона. Завершить подготовку должны до 25 августа.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в этом году перенесено начало отключения горячей воды в Москве.