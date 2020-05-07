В московском метро установили 800 санитайзеров

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800 санитайзеров для дезинфекции рук установили на 150 станциях московского метро, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в подземке начали продавать медицинские маски. На 23 станциях установили специальные вендинговые аппараты. Запас защитных средств обещают регулярно пополнять.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы будет обязательным ношение масок и перчаток. За отсутствие маски предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.