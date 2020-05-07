Началось сооружение кассового зала на станции "Зюзино" БКЛ

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Специалисты приступили к сооружению кассового зала в восточном вестибюле станции "Зюзино" БКЛ метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

"Также в этой части станционного комплекса ведутся работы по сооружению наклонной конструкции, где в будущем будут монтироваться эскалаторные ленты", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

Как отмечается, станция "Зюзино" запроектирована с двумя подземными вестибюлями. Протяженность южного участка БКЛ от станции метро "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" составит 7 километров, на нем разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино". Предполагается, что строительство завершат в следующем году.

Ранее стало известно, что в 2021 году в районе пересечения Аминьевского шоссе и Инициативной улицы появится станция "Давыдково" БКЛ. Она станет первой станцией метро в Можайском районе столицы.

В настоящее время на строительной площадке осуществляется возведение монолитных конструкций станции. Отмечается, что оформление самой платформы напомнит о живописной долине реки Сетуни и зеленых массивах одноименного природного заказника. Общая протяженность юго-западного участка БКЛ составит 9,2 километра.