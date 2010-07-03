Тематические видео в честь Дня Победы покажут на фасадах в Москве

С 7 мая на фасадах знаковых сооружений столицы будут транслироваться тематические видеосюжеты, посвященные Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Ролики можно будет увидеть с 7 по 9 мая с 21:00 до 00:00 на фасаде Центрального театра Российской армии, на павильоне-постаменте статуи "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и входной центральной арке парка имени Горького.
В День Победы тематические видеосюжеты о военных событиях с черно-белыми фото и видеохроникой военных лет покажут и на фасаде Музея Победы на Поклонной горе.
Показы сопроводят звуковым рядом и свето- и аудиоэффектами, которые призваны создать иллюзию полного погружения в исторические события.
Москвичи и гости города услышат истории о том, как современники узнали об окончании войны.
В преддверии Дня Победы кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.
На медиаэкранах в кабинах канатной дороги транслируется видеоролик, посвященный акции "Москва – с заботой об истории".
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