Тематические видео в честь Дня Победы покажут на фасадах в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

С 7 мая на фасадах знаковых сооружений столицы будут транслироваться тематические видеосюжеты, посвященные Великой Отечественной войне, рассказали РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Ролики можно будет увидеть с 7 по 9 мая с 21:00 до 00:00 на фасаде Центрального театра Российской армии, на павильоне-постаменте статуи "Рабочий и колхозница" на ВДНХ и входной центральной арке парка имени Горького.

В День Победы тематические видеосюжеты о военных событиях с черно-белыми фото и видеохроникой военных лет покажут и на фасаде Музея Победы на Поклонной горе.

Показы сопроводят звуковым рядом и свето- и аудиоэффектами, которые призваны создать иллюзию полного погружения в исторические события.

Москвичи и гости города услышат истории о том, как современники узнали об окончании войны.

В преддверии Дня Победы кабины Московской канатной дороги украсили георгиевскими ленточками. Внутри кабин можно сфотографироваться с памятным изображением.

На медиаэкранах в кабинах канатной дороги транслируется видеоролик, посвященный акции "Москва – с заботой об истории".

