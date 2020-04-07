Детский сад на 150 мест появится в Рязанском районе

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Трехэтажный детский сад возведут на 2-й Институтской улице. Проект здания в Рязанском районе уже согласован, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Образовательное учреждение будет рассчитано на 150 детей. Здание будет трехэтажным, многоугольной формы, его площадь составит почти 2800 квадратных метров.
"Также проектом предусмотрен ряд работ на прилегающей территории, включая устройство шести групповых площадок для игр и одной площадки для занятий спортом", – заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Всего там будет шесть групп для детей от трех до семи лет. На каждом из трех этажей предусмотрят по два блока для групп.
В спальнях установят выкатные кровати, уточнили в Мосгосэкспертизе.
Помимо того, в детском саду сделают музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий. Еще в нем будут работать кабинеты психолога, логопеда.
Удобный доступ на все этажи и во все учебные помещения сделают для маломобильных детей.
На прилегающей территории также планируется благоустройство. Рабочие устроят газон, посадят деревья и почти 2600 кустарников.
Ранее сообщалось, что детский сад и ФОК построят в Бутырском районе столицы.
Кроме того, детский сад на 350 мест планируют открыть в Некрасовке.
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