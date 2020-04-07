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Общество

09:25

Зааненских козлят на "Городской ферме" ВДНХ назвали в честь собак-космонавтов

город животные общество

Фото: Городская Ферма ВДНХ

Зааненским козлятам, которые родились на "Городской ферме" ВДНХ, дали "космические" имена. Такой выбор сделали жители столицы, приняв участие в народном голосовании, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Решить, какие клички дать новым питомцам, можно было на странице выставки в соцсети Instagram. В результате козлят назвали Ветерок и Звездочка.

"Но больше всего пользователи соцсетей фантазировали по поводу "космических" имен, поскольку мамы малышей носят имена советских собак-космонавтов, совершивших полет на корабле "Спутник-5" в 1960 году", – обратили внимание представители ВДНХ.

Среди вариантов, выдвигаемых москвичами, были Марта и Март, Герда и Кай, Ромео и Джульетта, Гаечка и Винтик.

В полуфинал данного голосования вышли четыре варианта: для козлика – Ветерок, Свитти, Марс, Винтик, для козочки – Звездочка, Милка, Луна, Шпулька.

Подобное голосование среди горожан устраивают не в первый раз. Так, в конце января стало известно, что камерунскому козленку с "Городской фермы" на ВДНХ выбрали имя аналогичным образом.

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