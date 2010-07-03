"Головомойка" пройдет в "Музеоне" 13 апреля

В парке искусств "Музеон" 13 апреля пройдет акция "Головомойка", участники которой помоют 80 скульптур. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Экспонаты, которые можно мыть, будут отмечены специальным желтым знаком. Участникам акции выдадут весь необходимый инвентарь, в том числе губки, специальный бережный шампунь, перчатки, ведерки и фартуки.
Кроме того, с деревянного Буратино снимут защитный зимний короб, что ознаменует наступление весны в парке искусств.
Акция "Головомойка" проходит в "Музеоне" третий год подряд. Ее проводит "Общество желтых ведерок", активисты которого борются за чистоту искусства. В 2018 году к лету были подготовлены 50 скульптур.
Парк искусств "Музеон" – крупнейший в России музей скульптур под открытым небом. Его коллекция насчитывает около тысячи работ. Самые известные скульптуры – памятник Дзержинскому работы Евгения Вучетича, композиция "Требуем мира!" Веры Мухиной, серия бюстов Ленина и Сталина.
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