Работы по благоустройству начались в столичном "Парке Яуза"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Работы по благоустройству начались в "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы, передает Агентство "Москва".

Как уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников после осмотра территории парка, в первую очередь начнут приводить в порядок долину Яузы вдоль улицы Заповедная и территорию Певческого поля. Будет полностью перестроена сцена, отремонтирована ротонда и амфитеатр.

Шапошников рассказал, что от местных жителей поступила просьба, не навредить во время работ краснокнижным растениям, птицам и животным.

По его словам, просьба учтена. Определены места, которые будут на особом контроле. В них строительная техника заходить не будет. Участок на улице Заповедная полностью соответствует своему названию. Это кусочек леса в Москве. Его важно сохранить.

Ранее сообщалось, что в "Парке Яуза" на северо-востоке Москвы может появиться театральная площадка. Ожидается, что подобные места на окраинах города станут очень востребованы у местных жителей.