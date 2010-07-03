Маршруты двух автобусов изменятся 9 марта в районе "ВЭБ Арены"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Маршруты двух автобусов в районе "ВЭБ Арены" изменятся 9 марта из-за проведения футбольного матча, сообщает Мосгортранс.

С 14:00 автобус №175 будет следовать от метро "Сокол" до Песчаной площади, автобус №818 – от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.

9 марта на "ВЭБ Арене" ЦСКА сыграет с казанским "Рубином" в рамках 19 тура чемпионата России по футболу.