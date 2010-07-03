Дом геологов на Смоленской набережной признан памятником архитектуры

Жилой дом министерства геологии СССР, более известный как Дом геологов, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы. После присвоения этого статуса дом находится под охраной государства.
Здание построено в 1955 году в стиле сталинский ампир по проекту архитектора Андрея Ростовского. Оно имеет г-образную планировку, его главный фасад выходит на Смоленскую набережную, а боковой – в 1-й Николощеповский переулок.
"Монументальное 11-этажное здание – яркий образец жилой застройки середины прошлого века. Дом геологов сохранил свой облик до наших дней и по-прежнему остается жилым. Кстати, соседний с ним генеральский дом под номером 5/13 совсем недавно также получил статус памятника архитектуры. Вместе они создают единый архитектурный ансамбль, который придает этой части Смоленской набережной парадный вид", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Центральный и боковой фасады украшены эркерами с лепниной, фризами. На крыше находится балюстрада. Окна последнего этажа на главном фасаде украшены плоскими арочными наличниками. Внутри дома – лестницы с фигурным металлическим ограждением и пол, выложенный керамикой.
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