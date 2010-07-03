Движение ограничили на Новочеремушкинской улице в Москве

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Ограничение движения ввели в районе улицы Новочеремушкинская по 30 мая.

Оно будет действовать в связи с подключением инженерных коммуникаций, рассказали Агентству "Москва" в информационном центре транспортного комплекса.

Ограничения коснулись двух участков: в районе улицы Дмитрия Ульянова, дом 17, строение 1 и на улице Новочеремушкинская, дом 17, строение 4 по одной полосе.

Ранее движение ограничили на участке улицы Багрицкого по 26 апреля из-за строительства общественно-жилого комплекса на улице Гродненская.