Масленица с телеканалом Москва 24

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Целую неделю Москва встречает весну одним из самых веселых праздников в году – широкой Масленицей. 9 марта на площади Революции с 13:00 по 17:00 телеканал Москва 24 будет угощать гостей праздника блинами со сметаной и творогом.

А ведущий телеканала Иван Распопов проведет викторины, розыгрыши, загадает загадки и вручит победителям призы.

Сама акция пройдет на территории фестиваля "Московская Масленица" и будет сопровождаться выступлениями народных музыкальных коллективов. Так что приходите всей семьей – и блинов поедите, и отпразднуете по всем правилам!