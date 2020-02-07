Учебный центр офисов "Мои документы" отмечает пятилетний юбилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учебный центр офисов "Мои документы" в районе Строгино празднует пятилетний юбилей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Учебный центр стал первым в России образовательным учреждением, где обучают специалистов по предоставлению государственных услуг. С 2015 года там провели сотни очных тренингов и организовали более тысячи обучающих дистанционных курсов. В декабре 2018 года филиал центра открыли в здании Дворца госуслуг на ВДНХ.

"В 2015 году мы решили создать собственный учебный центр, где специалисты могут обучиться не только предоставлению услуг, но и искусству общения с людьми и стрессоустойчивости. Сегодня такие тренинги наряду с обучением госуслугам проходит каждый вновь пришедший сотрудник", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что работающие сотрудники также постоянно проходят тренинги по повышению квалификации. За пять лет работы центров сотрудники прошли более 36 тысяч тестов.

В настоящий момент в преподавательский штат входят 11 специалистов в сфере госуслуг и 10 тренеров в области искреннего сервиса. За время существования центра были разработаны свыше 60 очных и более 190 дистанционных программ повышения квалификации.

Важным для центра стал запуск проекта "Искренний сервис". Речь идет об умении смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов, превосходя ожидания.

Сотрудники делают для клиентов больше, чем положено по инструкции во всем – начиная с искренней улыбки и заканчивая неподдельным вниманием и заботой. После старта проекта количество положительных отзывов в адрес сотрудников значительно увеличилось.

"Благодаря уникальным тренингам многие специалисты поняли, что "Искренний сервис" для них – не формальный свод правил, а настоящий образ жизни, и они действительно с удовольствием помогают москвичам в различных жизненных ситуациях", – заявила руководитель центра Наталья Чистякова.

На данный момент центры госуслуг "Мои документы" могут выполнить более 270 запросов жителей столицы по разным направлениям. Значительная часть из них доступна в независимости от расположения учреждения, соблюдается экстерриториальный принцип оказания услуг.

Центры работают без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и "Дворец госуслуг" – с 10:00 до 22:00. Посетители центров могут оформить за один визит несколько документов и воспользоваться дополнительными сервисами.

