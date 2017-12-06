Доходные дома Горбунова в Москве признали объектом культурного наследия

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Ансамбль доходных домов промышленника-старообрядца Григория Горбунова в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения.

Предметом охраны стали несколько зданий на улице Девятая рота: ансамбль доходных домов 1905–1911 годов (архитекторы Юлий Дидерихс и Ольгерд Пиотрович), доходный дом с типографией 1908 года и ограду с воротами 1911 года.

Доходные дома начали строить в 1905 году, когда небольшой земельный участок перешел в собственность почетного гражданина Григория Горбунова. Его фабрики во Владимирской и Костромской губерниях занимались производством бумажной пряжи и сурового миткаля.

Проектированием строительства занимался архитектор Ольгерд Пиотрович, по проектам которого в Москве воздвигнуто более 100 жилых домов.

"Застройка этого владения сохранилась в полном объеме и представляет собой ценный образец ансамбля недорогих доходных домов начала ХХ века. Здания участвуют в формировании красных линий улицы Девятой Роты и Ковылинского переулка", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.