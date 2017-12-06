Гостиничный комплекс у Кремля могут ввести в эксплуатацию в начале 2019 года

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Гостиничный комплекс у Кремля могут ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

П-образное здание расположено по адресу: Пречистенская набережная, владение 43. Общая площадь пятиэтажной гостиницы составит почти 16,2 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся офисы с отдельным входом с улицы и ресепшн.

Со второго по пятый этажи будут размещаться номера. В двух подземных этажах построят парковку на 70 машино-мест и сервисные помещения. Во внутреннем дворе здания соорудят открытые террасы, на которых будут работать летние кафе. Гостиницу сделают удобной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже залит фундамент здания, идет прокладка наружных инженерных сетей. Инвестор также может адаптировать комплекс под доходный дом.