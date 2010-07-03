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12:33

Конструкции тоннеля на боковом проезде Киевского шоссе у ТПУ "Саларьево" забетонировали

город строительство транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бетонирование основных конструкций тоннеля на боковом проезде Киевского шоссе в районе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" завершено. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улицы Родниковая с Киевским шоссе ведутся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для улучшения транспортного обслуживания территории ТПУ "Саларьево", – уточнили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В сообщении также отметили, что тоннель организован под Родниковой улицей. Сейчас здесь идут фасадные работы, монтируются системы жизнеобеспечения и благоустраивается прилегающая территория. Параллельно рабочие строят два путепровода тоннельного типа.

Ранее сообщалось, что строительство путепровода у ТПУ "Саларьево" планируют завершить до конца текущего года. Работы идут по проекту, который подразумевает соединение улиц Авиаторов и Родниковой с реконструкцией двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения Родниковой улицы и Киевского шоссе.

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