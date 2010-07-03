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Москва 24

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Город

03:30

Новый снегоплавильный пункт построят в районе Лефортово

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый снегоплавильный пункт появится в столичном районе Лефортово, говорится на сайте Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, площадь постройки на Андроновскои шоссе, дом 10 составит около 400 квадратных метров.

На территории также расположится административно-бытовой корпус с кухней-столовой, подсобными помещениями и комнатами отдыха сотрудников, передает "Вечерняя Москва".

Предполагается, что пункт поможет разгрузить существующую систему. Снег будут выгружать в секции снегоплавильных камер через решетки, которые улавливают крупный мусор.

После этого будет происходить дополнительное отстаивание, фильтрование и сбор нефтепродуктов. Затем очищенная вода уйдет в городской коллектор.

Ранее вице-мэр Петр Бирюков сообщил, что столица готова к осенне-зимнему сезону. Для холодов подготовили 17 тысяч единиц снегоуборочной техники и 13 крупных генераторов ТЭЦ.

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