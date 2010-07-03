Выделенные полосы появятся на четырех улицах Москвы 7 октября

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С 7 октября в столице появятся новые выделенные полосы, передает телеканал Москва 24. Дополнительные выделенки введут на Новослободской, Марксистской и Краснодарской улицах, а также на улице Маршала Шестопалова.
Мнения москвичей по поводу новых выделенных полос на этих участках разделились. "Честно?! Вот мне лично неудобно!" – заявил один из водителей. "Иногда просто они короткие, проезжаешь и все – ты попал, получается, на штраф. Я пока не вижу здесь плюсов, честно", – объяснил свое недовольство автомобилист.
Другой водитель согласился, что появление дополнительных выделенок невыгодно для владельцев личных авто, потому что, по его словам, "целую полосу забрали". "Но я считаю, что в таком крупном мегаполисе как Москва это стоит того", – подчеркнул собеседник телеканала.
Выделенные полосы решили организовать там, где скапливается больше всего машин. Тогда, как выяснили специалисты, общественный транспорт начинает ездить гораздо быстрее, а число ДТП сокращается.
"По тем участкам, где мы планируем ввод выделенных полос, уже передвигается 25 маршрутов общественного транспорта, которые ежедневно перевозят более 120 тысяч пассажиров", – рассказал замглавы дирекции ГКУ "ЦОДД" Сергей Назаров.
"Выделенки позволяют пассажирам точно прогнозировать время в пути, тем, кто ждет на остановках, сократить время ожидания, а также это позволяет повысить пассажиропоток на общественном транспорте", – подчеркнул представитель ЦОДД. По его словам, "ввод выделенной полосы увеличивает скорость общественного транспорта на 20%".
До конца года в Москве организуют еще девять выделенных полос. Семь из них будут длиной не более одного километра. Выделенки появятся на улицах Красного маяка, Самотечной, Минской, Яузской и на ряде дорог.
Кроме того, в августе в Москве заработали две новые выделенные полосы. Одна из них располагается на улице Александры Монаховой, другая – на Волгоградском проспекте.
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