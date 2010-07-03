Входы и выходы из ряда станций метро могут ограничить в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В День города входы и выходы из ряда станций метро могут быть ограничены из-за праздничных мероприятий. Об этом говорится в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"В День города по просьбе полиции на станциях метро, прилегающих к местам празднования, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном", – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют заранее приобретать билеты, чтобы сэкономить время в пути после окончания праздничных мероприятий.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

