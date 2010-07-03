Воины-победители вернулись на башню "Дома у Калужской заставы"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Скульптуры воинов-победителей и славящих победу девушек вернулись на башню дома № 30 на Ленинском проспекте после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Как рассказали в ведомстве, специалисты завершили монтаж 16 отреставрированных скульптур, которые украшают галерею 14-этажной башни "Дома у Калужской заставы". Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.
"Речь идет о спасении очень важной для столицы скульптурной композиции, которая олицетворяет победу советского народа в Великой Отечественной войне", – подчеркнул глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он напомнил, что реставрационные работы стартовали летом 2018 года. По словам главы ведомства, в тот момент статуи находились в аварийном состоянии, поэтому "мастера прямо на месте снимали силиконовые формы, чтобы затем в точности повторить все элементы".
"После долгой и кропотливой работы в мастерских фигуры вновь вернулись на свое историческое место. Уже в следующем месяце специалисты уберут леса, и москвичи смогут увидеть обновленную композицию", – пообещал Емельянов.
Как рассказали в Мосгорнаследии, скульптуры изготовили в мастерской Александра Громова в конце 1940-х годов. По словам специалистов, украсив башню лепным декором и установив обелиски среднего яруса, строители разместили на кровле постаменты 12 парных статуй воинов-победителей и встречающих их девушек. Вслед за этим они установили четыре огромные фигуры воинов и девушек в гимнастерках. На головах солдат – каски, а в руках они держат автоматы. Кроме того, на плечах юношей и девушек изображена плащ-палатка, отметили реставраторы. Далее – на верхнем ярусе башни – стоят шесть скульптур девушек в легких летних платьях с развивающимися на ветру волосами. Рядом с ними – шесть фигур солдат с заломленными на бок пилотками.
"Вероятно, этот контраст между нижним и верхним ярусом передает идею Победы советской армии над фашистской Германией", – пояснил Алексей Емельянов. "Через суровое мужество фигур нижнего яруса к развитию темы в фигурах вернувшихся домой победителей, на верхнем ярусе", – добавил он.
Глава Мосгорнаследия также рассказал, что скульптуры, символизирующие мирный труд советских людей после войны, которые установлены на соседнем доме № 37, также ждет реставрация.
Ранее в пресс-службе Мосгоранследия рассказали о начале работ по сохранению фигур атлантов на Театре имени Ермоловой. Здание театра входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Именно там некогда размещался знаменитый пассаж купчихи Постниковой, визитной карточкой которого и стали атланты. Реставрацию планируют завершить осенью.
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