Роскомнадзор напомнил о запрете предвыборной агитации в день тишины

15:23
15:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роскомнадзор предупредил СМИ и кандидатов на выборах о необходимости воздержаться от предвыборной агитации в день тишины 7 сентября, а также в Единый день голосования 8 сентября.
"С целью профилактики нарушений российского законодательства Роскомнадзор обращает внимание СМИ и кандидатов на запрет проведения 7 и 8 сентября предвыборной агитации", – сообщила пресс-служба ведомства.
Предвыборная агитация начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в полночь по местному времени за сутки до дня голосования.
Проведение предвыборной агитации 8 и 7 сентября запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность.
8 сентября, в Единый день голосования, в 85 регионах России пройдет более 5000 выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах будут выбирать губернаторов. В 22 административных центрах выберут городские думы, в трех региональных центрах изберут глав муниципальных образований.
Также 8 сентября состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).
Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты включает 225 человек.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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