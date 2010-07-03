Стадион Таганского парка откроют после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стадион Таганского парка откроется после реконструкции в начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Работы по реконструкции стадиона стартовали в апреле. Они проходили на территории футбольного поля и катка. 6 сентября стадион вновь станет доступен для посетителей, уточнили в пресс-службе.

По данным Мосгорпарка, за пять месяцев работ специалисты заменили все инженерные коммуникации, включая отопление, электропроводку, вентиляцию, систему водоснабжения и канализации, а также сигнализацию и систему видеонаблюдения. Для удобства спортсменов на стадионе обновили покрытие футбольного поля и беговых дорожек. Как отметили в пресс-службе, благодаря ремонту были созданы более комфортные условия для занятий различными видами спорта, а также для зимнего отдыха гостей парка.

Торжественное открытие обновленного спорткомплекса пройдет в пятницу в 19:30. Посетителей Таганского парка ждет акробатическое шоу и товарищеская встреча команд "Дела Футбольные" и "Синдикат". Футболисты сыграют два 30-минутных тайма на новом газоне.

Стадион площадью более 8,3 тысячи квадратных метров находится в западной части Таганского парка, являясь его главным спортивным объектом. Спортивные занятия проходят как летом, так и зимой, когда там работает каток с искусственным льдом.

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