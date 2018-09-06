Второй Климатический форум городов пройдет в Москве

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В павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ откроется Второй Климатический форум городов, передает Агентство "Москва".

Посетители узнают об актуальных климатических инициативах и о возможных сценариях выхода из экологического кризиса.

Приглашенные из 18 стран эксперты затронут такие темы, как экологичное строительство и "зеленые" стандарты, энергоэффективность, благоустройство и озеленение, охрана окружающей среды и сохранение климатической стабильности в современном городе.

Спикеры также остановятся на темах экологических инвестиций и ответственности городского сообщества.

Сообщается, что на площадке форума состоится церемония награждения лауреатов премии "Лидер климатического развития".

По итогам форума будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций. Она станет платформой для развития и поддержки "зеленых" стартапов Москвы и других городов России.

Климатический форум городов является площадкой для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум организуется департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы.