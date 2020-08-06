Сроки строительства объектов в Москве сокращены почти на 100 дней – Бочкарев

14:41
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Период строительства столичных объектов, которые финансируют из городского бюджета, сокращен практически на 100 дней. Этого удалось достичь за счет оптимизации нормативно-правового регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"За счет введения уведомительного порядка проведения земляных работ срок строительства объектов Адресной инвестиционной программы сокращен на 75 дней. А благодаря оптимизации порядка утверждения проектной документации – еще на 24 дня", – отмечает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Кроме этого, время согласования процедур сокращено и в области работ в зонах метрополитена и транспортной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что к 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания.
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