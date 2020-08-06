Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:41

Сроки строительства объектов в Москве сокращены почти на 100 дней – Бочкарев

город строительство

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Период строительства столичных объектов, которые финансируют из городского бюджета, сокращен практически на 100 дней. Этого удалось достичь за счет оптимизации нормативно-правового регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"За счет введения уведомительного порядка проведения земляных работ срок строительства объектов Адресной инвестиционной программы сокращен на 75 дней. А благодаря оптимизации порядка утверждения проектной документации – еще на 24 дня", – отмечает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кроме этого, время согласования процедур сокращено и в области работ в зонах метрополитена и транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что к 2025 году очистные сооружения Мосводоканала, которые расположены в ТиНАО, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать