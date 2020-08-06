Фестиваль "Спасская башня" в 2020 году примет не более 3 тыс зрителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в этом году увидят не более 3 тысяч зрителей. Ограничение вводится в связи с ситуацией с коронавирусом, приводит Агентство "Москва" заявление члена общественного совета фестиваля Сергея Смирнова.

"Прежде всего на трибунах будет обеспечена рассадка зрителей. Зрительский комплекс вмещает в себя 7,5 тысячи человек. В этом году на трибунах будет не более 3 тысяч зрителей", – поделился Смирнов.

По словам руководителя дирекции фестиваля, гостей ждет дистанционная термометрия, а также будет заблаговременное открытие входов за два часа до начала.

"Мы безвозмездно всех обеспечим перчатками, масками и, если понадобится, дождевиками", – обратил внимание Смирнов. Он также уточнил, что на месте сделают систему санитайзеров.

Кроме того, в этот раз отменят выступления детских духовых оркестров. "После долгих дебатов мы оставили конный манеж, на котором будут выступать спортсмены и показывать свое искусство", – отмечает член общественного совета фестиваля.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" будет на Красной площади с 28 августа по 6 сентября. Его посвятят 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

Ранее говорилось, что фестиваль фейерверков в Москве пройдет в формате телевизионного шоу. Программы участников будут состоять из двух частей: визитная карточка под традиционную и современную музыку со всех уголков страны (1,5–2 минуты) и произвольная программа (3 минуты).