В столичном районе Вешняки отремонтировали более 120 подъездов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Вешняки с начала 2018 года отремонтировали более 120 подъездов многоквартирных домов, передает Агентство "Москва".
"В программу на 2018 года было включено 196 подъездов многоквартирных домов, с учетом перенесенного с прошлого года ремонта 14 подъездов, из-за проведения в них капитального ремонта", - говорится в сообщении пресс-службы префектуры Восточного административного округа.
Как отметили в пресс-службе, в ходе работ ремонтируют входные группы, приводят в порядок плиточное покрытие на первых этажах, красят стены и потолки.
В случае необходимости, частично меняют мусороприемные клапаны и светильников.
Ранее сообщалось, что В Королеве с начала года отремонтировали около 320 подъездов. До конца 2018 года по губернаторской программе "Мой подъезд" в Королеве планируют отремонтировать 760 подъездов.
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