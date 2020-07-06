Желтые полосы не будут наносить на регулируемых зебрах

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Желтую разметку перестанут наносить на регулируемые пешеходные переходы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
Сообщается, что решение было принято на основе изучения мирового опыта. В ЦОДД отметили, что при наличии бело-желтой разметки качество сцепления с дорогой заметно снижается во время дождя.
"Об этом нам не раз говорили в том числе мотоциклисты, для которых полностью размеченный и белым, и желтым пешеходный переход представляет опасность", – сообщили в ЦОДД.
В организации добавили, что использование белой разметки также улучшит внешний облик города. По словам специалистов, отказ от желтой разметки не скажется на безопасности движения.
Известно, что в некоторых странах от зебры уже отказались, взамен ее используют пунктир, который обозначает зону перехода.
"В европейский странах использование желтой разметки допускается, но, как правило, во всех странах используется белая", – рассказали в ЦОДД.
Ранее стало известно, что в 23 столичных тоннелях нанесут специальную разметку, которая позволит перестраиваться между рядами. Решение по конкретным тоннелям принималось в соответствии с правилами безопасности, а также при учете статистики ДТП и освещения тоннеля.
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