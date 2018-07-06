Более 230 тысяч ампельных растений подготовили для высадки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 230 тысяч подписных кашпо с десятками сортов ампельных культур подготовили для высадки на улицах Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Название этих культур произошло от немецкого слова "ампель", что в переводе звучит как подвесная ваза. По словам заммэра, ассортимент цветов подобран так, чтобы в наибольшей мере удовлетворить потребности города, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что используются не только различные сорта ампельных петуний, но и такие культуры, как пеларгония плющелистая, ипомея, вербена, бегония клубневая. Причем отбирают сорта наиболее устойчивые к климатическим условиям.

Кашпо с пышными охапками цветов уже высадили вдоль Лубянки, на Тверской 13, вдоль магистрали Москва-Дубна, на Зубовской площади, на территории Садово-Триумфального сквера и других пространствах мегаполиса.