На Солнцевском проспекте построят еще один корпус школы № 1002. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новое трехэтажное здание будет рассчитано на 300 детей. В нем будут располагаться 12 кабинетов для учащихся с 9 по 11 классы. Блок начальной школы будет размещен в отдельном корпусе.
Помимо универсальных классов, в школе будут созданы классы естественных наук с лабораториями, кабинеты астрономии, информатики и вычислительной техники, а также иностранного языка.
В учебном корпусе также появятся современная библиотека с лекторием, спортивный и актовый залы, шахматный кружок, научный театр, фото- и киностудии. Также будет организован медицинский блок с кабинетом врача, прививочной и процедурной, кабинеты логопеда и педагога-психолога.
Для подвижных игр на территории школы создадут спортивные и игровые площадки с резиновым покрытием. А по всей территории появятся различные цветники, газоны, деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере столицы появится школа на 250 мест с дошкольным отделением для 300 воспитанников. Учебный комплекс планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Для школьников и воспитанников детского сада в здании оборудуют отдельные входы. Также будут разделены физкультурные залы и столовые. Кроме того, на территории комплекса создадут игровые и баскетбольную площадки, зеленый уголок.
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