Медработники более 1,5 тыс раз воспользовались бесплатной парковкой в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 1,5 тысячи раз медработники бесплатно парковались на столичных улицах в апреле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга.
"Такая возможность появилась у медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, 13 апреля. Во время режима повышенной готовности необходимо поддерживать людей, которые продолжают работать и вносить свой вклад в борьбу с распространением инфекции", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что с 3 мая бесплатно парковаться на улицах Москвы могут также волонтеры, оказывающие помочь гражданам, которые вынуждены оставаться дома.
В целях информационной поддержки по вопросам парковки в Депздраве выделили горячую линию по телефону +7 (495) 870-72-95. Волонтеры могут обратиться с вопросами в волонтерскую организацию в ГБУ "Мосволонтер" или ГБУ "Моя карьера".
Ранее Сергей Собянин рассказал, что около 2 тысяч врачей заразились коронавирусом в столице. Из них около 1 тысячи до сих пор не вылечилось.
Он отметил, что заболевание COVID-19 у медиков выявили благодаря тестам на антитела, способные сопротивляться инфекции. Всего иммуноферментные тесты прошли около 25 тысяч специалистов.
Также он сообщил, что врачи, которые работают с зараженными коронавирусом, получат выплаты на общую сумму в 150 тысяч рублей. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин определил надбавку в 80 тысяч рублей каждому специалисту, который лечит заболевших COVID-19.
В России за сутки выявили 10 559 новых заболевших COVID-19. Всего в РФ зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек.
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