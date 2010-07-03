Движение транспорт ограничат рядом со станцией метро "Кузьминки"

В районе станции метро "Кузьминки" с 10 мая по 28 августа ограничат движение транспорта. Там будут вестись инженерные работы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.
С 10 мая по 10 июня круглосуточно ограничат движение по улице Жигулевская в районе дома №20. С 10 по 25 июня круглосуточно движение будет ограничено на улице Зеленодольская в районе дома № 31, корпус 1.
Также с 25 июня по 14 июля круглосуточно будет ограничено движение на улице Зеленодольская в районе дома №31, корпус 1, строение 2. С 15 июля по 28 августа круглосуточно будет действовать ограничение на улице Зеленодольская в районе дома №35.
Все ограничения коснутся одной полосы.
Движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая из-за массовых мероприятий. Ограничения будут действовать с 23:59 11 мая до 12 мая 23:59.
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